La cessione del quinto è un tipo di finanziamento molto richiesto. Il suo ampio successo è sicuramente dovuto alle sue condizioni di concessione, quasi sempre migliori rispetto alle altre forme di finanziamento. La sua restituzione è infatti considerata maggiormente sicura, in quanto la normativa stabilisce che le rate di rimborso siano direttamente scalate dalla busta paga del lavoratore, senza transitare sul suo conto. Di conseguenza la restituzione avviene in modo “automatico” e i rischi di morosità del debitore sono molto bassi.

Come è facile intuire, questo aspetto comporta, per gli aventi diritto, un prestito con tassi notevolmente più bassi rispetto ad altri prestiti personali. Comprendere le logiche di questo sistema di finanziamento è molto facile, soprattutto avvalendosi degli strumenti messi a disposizione daLl portale specializzato Cessionedelquintofacile.com, un vero e proprio punto di riferimento nel settore. Grazie a questo strumento sarà facile anche capire a chi rivolgersi per ottenere questo prestito, quali sono i requisiti e i tempi necessari per l’elargizione della liquidità.

Se questo è un prestito generalmente molto più vantaggioso degli altri, questo è ancor più vero per gli insegnanti statali che possono avvalersi dello speciale trattamento riservato a dipendenti pubblici e statali. Per questa speciale categoria infatti sarà molto facile richiedere questa tipologia di prestito, dato che il loro posto di lavoro è generalmente considerato sicuro e di conseguenza non vi è il rischio di un inaspettato licenziamento che porterebbe a problemi nella restituzione delle rate.

I vantaggi della cessione del quinto per gli insegnanti

Gli insegnanti che lavorano nel settore pubblico possono quindi accedere ad una cessione del quinto, con molti vantaggi rispetto ai lavoratori del privato. Tra i principali punti di forza troviamo:

Rapidità di concessione.



Nessuna motivazione necessaria.



Tassi agevolati.



Massima comodità nella restituzione.



Minori costi accessori.



Modulistica semplificata.

Questa possibilità è riservata a tutte le tipologia di insegnanti, dalla scuola per l’infanzia all’Università e a tutto il personale ATA e di segreteria. Le rate verranno sempre rimborsate dal datore di lavoro e scalate dalla busta paga del lavoratore, come previsto dalla normativa. Grazie al cosiddetto prestito ex Inpdap, oggi chiamato NoiPA, i dipendenti statali possono accedere in modo semplice e veloce a finanziamenti con cessione del quinto o a piccoli prestiti, destinati a coprire prestiti di entità minore.

Per un insegnante del settore pubblico anche i costi accessori sono di entità ridotta. Primo tra tutti quello relativo alla polizza assicurativa, obbligatoria per legge. Questa infatti è prevista per coprire il rischio morte e quello occupazionale. Essendo però il posto di lavoro di un lavoratore del settore pubblico considerato sicuro, di conseguenza anche la polizza assicurativa avrà un costo inferiore.

Condizioni del prestito con cessione del quinto

Per avviare la richiesta necessaria all’ottenimento di questo prestito, sarà sufficiente presentare l’ultima busta paga e, in alcuni casi, i documenti relativi al TFR accumulato. I prestiti con cessione del quinto hanno sempre una durata minima di almeno 2 anni e una durata massima di 10 anni. Grazie alla sicurezza di restituzione, questo speciale prestito può essere richiesto anche da cattivi pagatori o pignorati. Inoltre la rata di rimborso del debito non può mai essere superiore ad un quinto dello stipendio, come intuibile dal nome di questo prestito, al netto di eventuali straordinari.

La cessione del quinto inoltre è un prestito non finalizzato, ovvero che non necessita di una particolare motivazione per essere concesso. Di conseguenza coloro che ne fanno richiesta non dovranno assolutamente preoccuparsi di specificare la destinazione d’uso della liquidità ottenuta. L’ammontare di quest’ultima dipenderà ovviamente anche dallo stipendio del richiedente e dalla durata del prestito.

In ogni caso è sempre consigliabile procedere con preventivi di differenti prestiti con cessione del quinto, in modo da poter individuare le condizioni migliori del momento. Anche gli istituti di credito e le finanziarie operano infatti spesso delle offerte commerciali che possono risultare particolarmente convenienti per chi ha bisogno di ricevere un finanziamento. La convenienza di una cessione del quinto è solitamente racchiusa nel suo indicatore TAEG, il quale offre una panoramica reale sul costo annuo del finanziamento, comprensivo di spese accessorie e di gestione del prestito.