Agropoli, va in pensione ma continuerà a lavorare gratis per il Piano di Zona

Va in pensione ma continuerà a lavorare per il Piano di Zona S8 (Comune capofila Vallo della Lucania) gratuitamente. E’ quanto ha deciso Attilio Santangelo, originario di Stio ma residente ad Agropoli.

Lo scorso primo agosto è stato posto in quiescenza dall’Ente per il raggiungimento del limite di età.

Tuttavia ha manifestato la sua volontà di continuare l’attività di collaborazione con l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale S8 a titolo gratuito, così come previsto dalla normativa vigente.

Al dipendente verranno riconosciute le solo spese forfettarie per il viaggio dal luogo di residenza a quello di lavoro. Santangelo lavora presso il Piano di Zona dalla sua costituzione, nel 2005.