Contrasto al narcotraffico, arresto a Capaccio per coltivazione e detenzione di stupefacenti

Gli Agenti della Polizia di Stato, nell’ambito di predisposti servizi di repressione dei reati ed a contrasto del narcotraffico nella provincia di Salerno, hanno arrestato in flagranza di reato una persona ritenuta responsabile dei reati di coltivazione e detenzione a fini di spaccio di stupefacente del tipo marijuana, secondo quanto previsto dall’art 73 D.P.R 309/90.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno, nel corso di un servizio antidroga in Capaccio, hanno effettuato dei controlli a dei soggetti assuntori di stupefacenti: da tale attività gli agenti hanno appurato che presso l’abitazione di un uomo, D.F.N. di anni 30, era stata avviata un’attività di produzione e coltivazione di marijuana.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato una perquisizione domiciliare ed all’interno dell’abitazione del D.F.N., in un arredo della cucina, hanno rinvenuto una scatola per calzature contenente della sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di 234 gr, un bilancino di precisione e numerose bustine per il confezionamento. La perquisizione è stata estesa ad un appezzamento di terra di proprietà dell’uomo indagato, nei pressi dello stesso domicilio, dove sono state rinvenute 30 piante di marijuana alloggiate in vasi di plastica ed altre di grosse dimensioni piantate nel terreno.

Inoltre, gli Agenti hanno constatato la predisposizione, all’interno di un piccolo casolare, di una stanza interamente adibita alla lavorazione della sostanza stupefacente per la produzione e la trasformazione della marijuana.Pe

r quanto accertato, l’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, come disposto dall’A.G. competente, è stato tradotto agli arresti domiciliari presso il luogo di residenza, in attesa dell’udienza di convalida.