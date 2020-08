Agropoli: completati i lavori per la discarica di Gorgo

AGROPOLI. Buone notizie per la città. Sono stati completati i lavori di bonifica per la discarica di Gorgo. Un’opera iniziata nel 2017 e che si sarebbe dovuta concludere entro pochi mesi invece si sono registrati notevoli ritardi. Sul caso non erano mancate polemiche con il comune che due anni fa ha dovuto affidare incarico legale per opporsi ad un decreto della regione Campania. Da palazzo Santa Lucia, infatti, avevano disposto una riduzione del 5% dell’importo contrattuale dei lavori di messa in sicurezza della discarica posta tra i comuni di Agropoli, Prignano Cilento e Torchiara.

Una decisione considerata dall’Ente regionale “ingiusto ed illegittimo”. Nonostante i ritardi la discarica è stata bonificata e il degrado rimosso.

La discarica di Gorgo, insistente lungo la SP45 fu realizzata nel 2006: doveva servire a stoccare i rifiuti indifferenziati (immondizia prodotta dai comuni del Corisa4) che, dopo essere stati triturati e imballati, venivano depositati proprio in località Gorgo per ripartire, nel giro di pochi giorni, alla volta delle discariche. Doveva essere un sito di stoccaggio provvisorio ma i circa 20mila metri cubi di rifiuti stoccati sono rimasti nell’area per anni, in attesa che fosse completato l’iter procedurale, con un innegabile impatto ambientale sul territorio circostante.

Il comune aveva ottenuto un finanziamento di circa 13 milioni di euro per la sua bonifica. Il Governatore Vincenzo De Luca potrebbe essere in città in occasione della cerimonia di fine lavori.