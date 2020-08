Si fermano sulla Cilentana per fare sesso, residenti allertano i carabinieri

Una passione incontrollabile ha colto una coppia in viaggio sulla Cilentana in direzione di Salerno. I due amanti hanno deciso di fermarsi nella piazzola di sosta sita a pochi passi dallo svincolo Agropoli Nord, per fare sesso. Il tutto durante la mattinata, in pieno giorno. Quanto accaduto ha attirato l’attenzione dei passanti, ma soprattutto dei residenti. In quel tratto della superstrada, infatti, sono presenti alcune villette il cui muro di cinta confina con l’importante arteria.

Ad assistere alla scena anche dei bambini, tant’è che dalle mamme hanno deciso di contattare i carabinieri della stazione di Agropoli.

La coppia è andata via dopo circa 40 minuti, prima dell’intervento dei militari.