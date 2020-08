Cilento: attività ludiche ed educative per i giovani, fondi per tre comuni

SESSA CILENTO. Il Comune ha aderito come ente capofila, insieme alle amministrazioni di Omginano e Stella Cilento, al progetto “EduCare” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’amministrazione ha quindi ottenuto un finanziamento di 150.000 da utilizzare entro sei mesi e da destinare ad attività ludiche e di educazione informale e non formale rivolte a bambini e adolescenti.

Il progetto che mira ad “educare alla consapevolezza per un mondo post coronavirus” consentirà – tra l’altro – di spendere i fondi in escursioni, attività di formazione in aula, affitto/noleggio e leasing di attrezzature sportive per palestre, giochi gonfiabili e piscine. Una bella opportunità per i giovani dei comuni dell’entroterra cilentano che spesso soffrono l’isolamento e la mancanza di centri ricreativi adeguati alle loro esigenze.

Nel frattempo le amministrazioni di Sessa Cilento, Omginano e Stella Cilento hanno costituito una associazione temporanea per la realizzazione del progetto e a giorni i tre sindaci si incontreranno per pianificare la gestione del finanziamento ottenuto. I giovani delle tre comunità avranno quindi occasione di condividere e vivere insieme importanti momenti di formazione e svago.