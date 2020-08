Agropoli: guariti quattro dei sei contagiati

Send an email

Quattro persone su sei guarite dal Covid ad Agropoli. In città resta ancora positivo il primo contagiato e uno dei suoi contatti diretti. Per uno dei due, però, è già risultato negativo il primo tampone e si attendono quelli di verifica. Due persone erano risultate guarite già la scorsa settimana, per altre due il tampone di conferma è arrivato lunedì.

Verso la guarigione anche i pazienti di Casal Velino dove risultavano 3 i contagiati, anche se si era segnalato un decesso.

Il Cilento, lo scorso 29 luglio, aveva raggiunto l’apice dei contagi con 37 casi, la maggior parte dei quali a Pisciotta: qui tra i 23 contagiati si segnalano 4 guarigioni e 1 decesso (militare in pensione). Guariti anche i 6 positivi di Capaccio Paestum mentre restano in attesa di conferma della guarigione due pazienti di Centola e uno di Vallo della Lucania.