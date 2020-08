Ad Agropoli arriva Matteo Salvini

Send an email

Matteo Salvini, leader della Lega, sarà ad Agropoli il prossimo 26 agosto.

Il centro cilentano sarà una delle tappe del suo tour elettorale in Campania. Salvini sarà presso la Baia di Trentova a partire dalle ore 18, insieme ai candidati della sua lista.

Nel Cilento la Lega può vantare la presenza in lista di Attilio Pierro, ex amministratore di Roccagloriosa ed ex consigliere provinciale e di Gisella Botticchio, consigliere comunale di Agropoli. A rappresentare il Vallo di Diano, invece, Valentino Di Brizzi.

Nel dettaglio in provincia di Salerno sono candidati col carroccio Aurelio Tommasetti, Valentino Di Brizzi, Attilio Pierro, Sebastiano Odierna, Renato Vicinanza, Dante Santoro, Gisella Botticchio, Anna Pia Strianese e Lidia De Sio.