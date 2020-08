Send an email

Campania: tornano gli abbonamenti gratuiti per gli studenti

Si rinnova anche per l’annualità 2020/2021, l’agevolazione della Regione che consente agli studenti residenti in Campania di usufruire di un abbonamento gratuito per spostarsi sui mezzi pubblici nel tragitto casa-scuola-università e viceversa.

L’iniziativa è cofinanziata con fondi dalla Regione e risorse europee del Por Campania.

Possono presentare domanda, esclusivamente online, gli studenti con residenza in Campania; di età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti; iscrizione a scuola media, superiori o università. E’ inoltre necessario il possesso della certificazione Isee non superiore a 35.000 euro.

“È ripartita la campagna per gli abbonamenti gratuiti agli studenti residenti in Campania – il commento del Governatore Vincenzo De Luca – Dal 2016, le ragazze e i ragazzi dagli 11 ai 26 anni possono usufruire di questa importante agevolazione grazie a cui una famiglia, con due figli che studiano, risparmia mediamente 800 euro all’anno.

Siamo stati la prima Regione in Italia a varare questa misura di grande civiltà e continuiamo a mantenere questo impegno concreto”.