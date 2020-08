Brucia il Cilento: due incendi nelle ultime 24 ore

Send an email

Continua a bruciare il Cilento. Oggi è stato necessario l’intervento di squadre della Protezione Civile di Centola, della Comunità Montana Lambro Bussento e Mingardo e dei vigili del fuoco per avere la meglio su un rogo divampato nel territorio del comune di Centola, in località Poparo.Considerata la zona impervia è intervenuto sul posto anche un elicottero. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverse ore prima che si riuscisse a domare il rogo e garantire la sicurezza della zona. Sul posto anche la polizia locale guidata capitano Corsaro.

Ieri un incendio di vaste proporzioni ha anche interessato il territorio del comune di Pollica. Pure in questo caso i caschi rossi sono stati affiancati dai volontari per domare il rogo; intervenuto anche un elicottero che però, col sopraggiungere della notte, ha dovuto far rientro alla base.

Le fiamme sono state spente solo a tarda sera. Diversi ettari di macchia mediterranea, tra i ieri ed oggi, sono andati in fumo.