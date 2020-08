FOTO | Lunedì nero sulle strade del Cilento, 8 feriti

Ammonta ad 8 feriti il bilancio degli incidenti stradali che si sono verificati nel primo pomeriggio di oggi nel Cilento. 5 persone sono rimaste coinvolte in un sinistro avvenuto in località Ardisani, nel comune di Casal Velino. All’uscita di una curva due mezzi, sn Suv ed un furgone si sono scontrati per cause ancora in via di accertamento. 5 le persone rimaste ferite immediatamente soccorse dai sanitari del 118 e trasferite in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per facilitare le operazioni di estrazione dei feriti dagli abitacoli. Sul caso indagano gli uomini della Polizia Stradale di Vallo della Lucania. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13:30. Notevoli i disagi alla circolazione rimasta bloccata per quasi un’ora.

Gli agenti della Polstrada sono stati impegnati anche sulla Cilentana nel primo pomeriggio, per un incidente stradale che si è registrato tra gli svincoli di Omignano e Vallo Scalo: coinvolti un furgone e due automobili (una Fiat Idea e una Fiat Punto). Una di queste dopo il sinistro si è ribaltata parzialmente bloccandosi su un lato.

In questo caso sono stati complessivamente tre i feriti. Sul posto i sanitari del 118. Da comprendere anche in questo caso la dinamica del sinistro. Anche in questo caso si sono segnalate lunghe code in entrambi i sensi di marcia.