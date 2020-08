“Ferragosto sicuro”: task force della polizia municipale a Castellabate

Send an email

Nel week-end di Ferragosto sono scattate le pattuglie anche notturne su tutto il litorale, sulle strade e nei centri di maggior affluenza, anche per la prevenzione degli assembramenti. Il Ferragosto del 2020 a Castellabate è trascorso sotto il segno delle misure di sicurezza imposte dal coronavirus grazie alle operazioni guidate dal comandante della Polizia locale, la dottoressa Manola D’Amato, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, le altre Forze dell’Ordine, i volontari del progetto “Spiagge sicure”, le guardie ambientali e la protezione civile.

Nessun falò né bivacchi sulle spiagge, come disposto dall’Ordinanza Sindacale N.37/2020, circa 300 bottiglie di alcolici e superalcolici, 150 ombrelloni e attrezzi da spiaggia lasciati incustoditi sequestrati, oltre 300 verbali per violazione del codice della strada.

Il Vice Sindaco di Castellabate, Luisa Maiuri, dichiara in merito alle operazioni: “Un Ferragosto diverso ma che ha coinvolto moltissimo le nostre Forze dell’Ordine che ringrazio per l’impegno dimostrato in questo periodo difficile. Nel prosieguo dell’estate i controlli continueranno incessantemente ma mi appello al senso di responsabilità di ognuno con l’obiettivo di preservare la salute di tutti.”