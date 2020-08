Send an email

Vacanze a Capaccio Paestum per Gigio Donnarumma

Dopo qualche giorno di relax in Sardegna, insieme al suo compagno di squadra Alessio Romagnoli, il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma è tornato nel suo Buen Retiro estivo di Capaccio Paestum, dove la famiglia ha da tempo casa. Il calciatore Rossonero e della Nazionale è nella Città dei Templi insieme alla fidanzata. Oggi ha fatto capolino anche in spiaggia con tanti villeggianti che nel vederlo non hanno esitato a chiedere un selfie o un autografo.

Il portiere originario di Castellammare di Stabia non si è sottratto ai suoi fans.

Sono anni che Donnarumma e la sua famiglia trascorrono le vacanze estive a Capaccio Paestum, città a cui è molto legato. Negli anni scorsi fece sentire la sua vicinanza alla comunità locale aderendo, insieme ad Angelo Alessio, ex vice allenatore con Antonio Conte della Juventus e della nazionale e originario proprio del posto, alla protesta contro la realizzazione di una centrale a biomasse.