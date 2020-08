Paura a Scario, barca a fuoco: salvate cinque persone

Send an email

È stato necessario l’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco per coadiuvare la guardia costiera nelle operazioni di spegnimento di un incendio che ha avvolto in pochi istanti una imbarcazione ancorata lungo la costa dell’area marina protetta degli Infreschi e della Masseta. È accaduto intorno alle 16. Sono stati i quattro diportisti a bordo a far scattare l’allarme: due coppie con un bambino di pochi mesi.

È stato probabilmente un corto circuito a innescare il rogo. L’intervento della guardia costiera di Palinuro ha permesso di salvare le cinque persone che sono state poi trasportate a riva dove erano presenti vigili del fuoco e uomini della protezione civile. Per completare le operazioni di spegnimento è intervenuto anche un elicottero dei vigili del fuoco.

Ora saranno avviate le procedure di recupero del natante, completamente distrutto.