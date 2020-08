Conviene rinegoziare la cessione del quinto? Parola all’esperto Marco Germanotti

Send an email

Oggi abbiamo il piacere di ospitare nel nostro portale Marco Germanotti di prestitiperte.com, tra i massimi esperti del settore prestiti personali. Con lui analizzeremo quando e se conviene rinnovare la cessione del quinto dello stipendio, facendo degli esempi pratici e concreti.

Innanzitutto, vi è una dovuta premessa che dobbiamo farti: nel momento in cui decidessi di rinnovare questo finanziamento personale, significa che dovrai far di tutto pur di scegliere delle nuove condizioni contrattuali che soddisfino le tue esigenze personali.

In quali casi conviene rinnovare la cessione del quinto dello stipendio o pensione?

La domanda che molto spesso chi ha un finanziamento personale in corso è: conviene rinegoziare la cessione del quinto dello stipendio o della pensione? Dipende da quanto economicamente sia utile a soddisfare le tue esigenze personali.

Infatti, durante il conteggio estintivo dovrai valutare minuziosamente quali costi rientrano nel prestito e l’importo da saldare per il finanziamento ancora in corso. Un aspetto essenziale ma che molto spesso viene sottovalutato.

Molti clienti dal conteggio estintivo riescono a recuperare costi quali: spese di intermediazione e istruttoria e interessi. Un altro costo che viene gran parte delle volte omesso è l’assicurazione sottoscritta. Anche per questa voce potrai richiedere il rimborso del premio assicurativo di cui non hai goduto.

Se l’analisi di tutti questi costi e rimborsi che ti spettano per legge è risultata positiva, allora potrai procedere con il preventivo per rinegoziare la cessione del quinto. Una volta ottenuto il documento da parte della banca, non dimenticare di controllare i tassi di interesse, soprattutto il TAEG.

Simulazione pratica del rinnovo della cessione del quinto

Per comprendere meglio l’iter della rinegoziazione della cessione del quinto, abbiamo pensato fosse utile effettuare una simulazione del rinnovo in termini pratici.

Ipotizza che il tuo prestito personale abbia una rata mensile pari a €200, le cui rate residue siano 30. Il conteggio estintivo (al netto del rimborso sui costi di cui non hai goduto) è €4.500,00.

Procedendo al preventivo per rinnovare la cessione del quinto, la banca ti propone una nuova operazione erogandoti la somma netta di €10.000,00. Quindi la tua nuova liquidità sarebbe pari a €5.500,00, poiché dovrai effettuare la differenza di calcolo tra i €10.000,00 e i €4.500,00.

Si può richiedere il rinnovo con la cessione del quinto decennale?

Al di che tu voglia conoscere la possibilità di rinnovo della cessione del quinto con contratto decennale, devi sapere che la legge regolamenta questo aspetto presso la Legge 180/50 e finanziaria del 2005.

In poche parole, qualora avessi un finanziamento attuale sottoscritto a 120 mesi (decennale), potrai procedere al rinnovo solo se avessi già saldato 48 rate (4 anni). A ciò, vi è l’unica alternativa fissata dalla Legge.

Se avessi stipulato una cessione del quinto fino a massimo 60 mesi, potrai rinegoziare il prestito anche prima dei quattro anni, a patto che il nuovo contratto preveda la sottoscrizione a 120 mesi, ovvero decennale.

Conosciamo i tempi di erogazione del rinnovo della cessione del quinto

Sono tanti coloro che chiaramente vorrebbero conoscere i tempi di erogazione del rinnovo della cessione del quinto. Le tempistiche di erogazione variano in base all’iter della banca o dell’istituto finanziario a cui ti affiderai.

Generalmente si va da un minimo di due fino a massimo tre settimane, anche se in alcuni casi più rari si potrebbe arrivare anche quattro. A regolamentare quanto scritto non vi è una legge, bensì dei tempi di istruttoria ben precisi.

Diffida dai presunti intermediari finanziari o enti che ti promettono di poter erogare il rinnovo della cessione del quinto immediatamente oppure in 48 ore.

Hai ancora dubbi se conviene rinegoziare la cessione del quinto? Valuta attentamente gli aspetti suggeriti in questa guida, se le tue perplessità dovessero continuare saremo lieti di aiutarti rispondendo al tuo commento all’articolo.