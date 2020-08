A Morigerati un corso di perfezionamento per attori, registi e drammaturghi

“La IV Ed. de IL RITIRO, Corso di Alto Perfezionamento per Attori, Registi e Drammaturghi, organizzato da Euact Studio – Centro di Ricerca e Produzione Internazionale, patrocinato dal Comune di Morigerati, e in collaborazione con la Coop. Labor Limae di Caselle in Pittari,

per l’anno 2020 si terrà in uno dei borghi più caratteristici del Cilento, Morigerati. Dal 17 al 26 agosto ospiterà la Residenza Artistica Internazionale ideata dall’Acting Coach internazionale

Paolo Antonio Simioni, coadiuvato dall’attrice e performer cilentana Alessia Pellegrino.

25 attori professionisti, provenienti da tutta Italia e dall’Ungheria, si immergeranno in uno studio di ricerca

artistica che li vedrà impegnati per 10 giorni, per oltre 12 ore al giorno.

Mitera Ellada. Il titolo scelto per Il Ritiro 2020.

“Una faccia, una razza” è un detto particolarmente caro ai greci, per indicare in modo semplice e diretto il profondo legame che unisce i nostri popoli.

Il viaggio in questa parte di Magna Grecia dà l’occasione al gruppo EuAct

per uno studio dei grandi temi che hanno unito la nostra terra alla madre

della civiltà europea.

Da Platone, Sofocle, Omero, fino alla Yourcenar, la Wolf, Anouilh, Williams, Mueller…gli attori, sulla base del metodo di costruzione del personaggio

e analisi del testo proposto da Simioni, affronteranno autori che hanno scritto

e riscritto i miti, la fede, il senso del sacro, la storia, le storie che ci parlano

della culla della civiltà mediterranea; atto di particolare rilevanza in un periodo storico che sta distruggendo la dimensione sociale, economica e culturale dell’Europa meridionale.

Paolo Antonio Simioni, regista, attore è anche un noto acting coach di livello internazionale (Roma – Berlino – Budapest). Ha lavorato con alcuni tra i più prestigiosi enti e festival italiani, oltre a portare il suo lavoro all’estero e nell’ambito di produzioni internazionali (Stabile di Genova, Festival di Spoleto, Mittelfest, CInecittà… ha collaborato anche con BBC, Tom Hanks e Ron Howard..).Conduce seminari di alta formazione in tutta Italia e all’estero. Quest’anno, come sempre dall’attrice e performer cilentana Alessia Pellegrino, ha deciso di portare il seminario clou della stagione 2020 nel Cilento.”