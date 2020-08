Scarpe da uomo made in Italy: grande successo per i modelli Chelsea boots

La moda uomo delle calzature punta ai Chelsea boots, tronchetti noti per la loro eleganza, ma soprattutto per quei dettagli stilistici che li rendono piacevolmente casual. Nati da un’idea basata sull’originalità e sulla costante ricerca dello stile, oggi fondano il loro successo sulla qualità di materiali pregiati, plasmati in una quantità di proposte che promettono di accontentare tutti.

A distinguere queste particolari linee è infatti quel tipo di versatilità che fa di ogni articolo un vero e proprio passe-partout, da indossare sia nel quotidiano sia in occasioni di natura formale. La sfida tra i modelli di stivaletti Chelsea si consuma anche quest’anno sulle passerelle, dove a spuntarla è soprattutto il made in Italy.

Ad avere la meglio sono infatti le soluzioni che hanno alle spalle una solida identità, originati da una costante ricerca di carattere estetico: modelli in cui la comodità e la qualità si incontrano in prodotti di alta manifattura il cui successo è assicurato da un accurato processo di produzione.

Le linee di chelsea boots da uomo made in Italy oggi puntano infatti all’eccellenza. Merito di pellami di ottima qualità, di materiali tecnici esclusivi e degli ultimi ritrovati in fatto di tecnologia.

A trovare un equilibrio perfetto tra innovazione e tradizione sono soprattutto le aziende italiane che affondano le loro radici in una antica arte manifatturiera. Aziende come Fabi, dove le nuove sinergie guardano al futuro, tenendo stretto il legame con le proprie origini.



Chelsea boots: le migliori proposte del made in Italy

Gli ankle boots Chelsea a marchio Fabi, disponibili anche sull’e-commerce ufficiale Fabiboutique.com, fanno parte di una collezione moda che incarna appieno il leitmotiv stilistico del brand.

In ogni linea, le scelte ricercate anticipano le tendenze del momento, associandosi anche a un genere di progettualità che punta soprattutto alla praticità. In questi modelli, inoltre, non mancano quasi mai dettagli come fibbie o elastici laterali, elementi funzionali che possono garantire, in ogni caso, la migliore vestibilità possibile.

In fatto di colori, le note cromatiche della tomaia dei Chelsea boots sono sempre riconducibili a quelle nuance che permettono di valorizzare qualsiasi outfit da uomo. Dal nero al blu, passando per il marrone, ogni tonalità può essere mantenuta intatta o arricchita dalle piacevoli sfumature rétro della classica tamponatura a mano.

Tra i rivestimenti più eleganti spiccano invece le pelli pregiate e dall’effetto estetico superiore, eventualmente sottoposte a processi di lavorazione per migliorarne l’armonia di insieme.

Un altro aspetto da non sottovalutare quando si parla di Chelsea boots da uomo è il comfort, un obiettivo necessario in un modello di calzature che, proprio per la sua versatilità, può essere indossato da mattina a sera. In questo caso, a proteggere il piede vi è una fodera realizzata in cuoio di ottima qualità e, nei modelli in cui la ricerca dell’eccellenza è un must, come quelli disponibili su Fabiboutique, il cuoio è utilizzato anche per la creazione della soletta.



Calzature uomo: uno stile unico con i Chelsea boots

Per quanto riguarda i trend della moda, la maggior parte dei modelli di Chelsea boots da uomo si accostano perfettamente a un look casual sensibile al fascino dello stile urbano. Tutto merito di dettagli che incarnano una concezione dal carattere minimal che contribuisce ad aumentarne significativamente la versatilità.

Possono infatti accompagnare allo stesso tempo uno stile in cui sia necessario mettere in risalto un pantalone di alta sartoria, un completo elegante oppure un outfit più accattivante; il tutto senza perdere mai di vista la loro cifra stilistica, che ne fa un unicum tra le calzature da uomo.

A differenza di altri tronchetti, infatti, i Chelsea boots hanno dimostrato di poter supportare anche i look più trasgressivi, come giacche o chiodi in pelle oggi sempre più spesso abbinati con successo anche a completi formali.

I Chelsea boots, in questo caso, fanno da tramite fra uno stile che da sempre spicca per l’eleganza e una concezione più contemporanea: uno stile che oggi trova un punto di riferimento proprio nella qualità delle calzature made in Italy.