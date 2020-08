Fondi Mibact per musei, centri storici e infopoint: le proposte dei comuni del Vallo

POLLA. C’è il progetto per i lavori di completamento di Palazzo del Bagno per la realizzazione di un museo speleo-archeologico ed il recupero delle stradine di accesso per il miglioramento della fruibilità del bene. L’Ente, guidato dal sindaco facente funzioni Massimo Loviso, ha previsto una spesa di 605mila euro. L’obiettivo è candidare l’opera a finanziamento nell’ambito delle risorse del Pon Cultura destinate ai comuni del Sud Italia.

L’amministrazione comunale vorrebbe procedere alla realizzazione di un museo e al recupero delle stradine di accesso per il miglioramento della fruibilità del bene. Il progetto rispecchia le finalità del bando proposto dal Mibact che punta alla valorizzazione e promozione turistica del territorio.

Anche Montesano sulla Marcellana è tra i comuni del Vallo di Diano che punta a risorse del Ministero del turismo. L’ente guidato dal sindaco Giuseppe Rinaldi punta al recupero delle stradine circostanti alla Chiesa dell’Assunta e Piazza Castello che costituiscono un suggetivo reticolo medioevale. Costo 1 milione di euro.

E’ di poco inferiore, 950 mila euro, il costo del progetto di San Rufo. In questo caso l’ambizioso progetto prevede recupero funzionale di immobile dato in usufrutto trentennale al Comune di San Rufo per i servizi di informazione e comunicazione per l’accoglienza infopoint, e creazione di incubatore di micro imprese per valorizzare i saperi e le tecniche locali e recupero dei vecchi mestieri artigiani; messa a sistema di percorsi ciclabili e pedonali per la connessione e la fruizione dei luoghi di interesse turistico e culturale migliorandone l’accessibilità e la mobilità nel territorio.

La proposta di Sanza, per 405mila euro, prevede il recupero del vecchio serbatoio di Piazza Cavour, risalente alla prima metà del 1900.