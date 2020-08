Send an email

Non rispettano norme anticovid: chiusi tre locali nel Cilento

Tre locali della movida tra Policastro e Marina di Camerota sono stati chiusi e sanzionati nella notte dai Carabinieri della Compagnia di Sapri a causa del mancato rispetto delle norme anti-Covid ai sensi del DPCM e delle ordinanze regionali vigenti.

I militari dell’arma durante i controlli hanno verificato come non esistesse il giusto distanziamento tra gli avventori, e come gran numero degli stessi fosse privo di mascherina protettiva.

Oltre alle sanzioni economiche è scattata la chiusura immediata della serata con proposta di chiusura per 5 giorni dell’attività come previsto dalle ordinanze regionali.

Sempre nella notte nell’ambito dei controlli su strada sono stati segnalati numerosi giovani per uso personale di sostanza stupefacente e ritirate 2 patenti di guida per lo stesso motivo.