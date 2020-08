Send an email

Moio della Civitella e Pollica: arrivano le limitazioni per le attività

Moio della Civitella.Il sindaco, Enrico Gnarra, ha firmato un’ordinanza con durata fino al 30 settembre salvo proroga, rivolta ai pubblici esercizi e circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, al fine di ridurre il rischio di assembramento da aggregazione sociale, relativa alla sospensione di qualsivoglia attività di spettacolo, intrattenimento e svago.

La sospensione è da intendersi a carattere generale; resta consentita la sola cosiddetta “attività libera” (musica con stereo, radio, televisore, pc) sempre che sia strettamente diffusa e percepita entro i locali (al chiuso) del pubblico esercizio ed entro i limiti orari ivi previsti (09:00 / 13:30 e dalle 16:00 alle 24:00); l’ordinanza del primo cittadino riguarda anche che, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché tutti gli esercizi e i luoghi autorizzati temporaneamente e/o occasionalmente alla somministrazione, possono esercitare l’attività sia all’interno che sulle aree esterne autorizzate, a partire dalle ore 05:00 e fino alle ore 02:00 del giorno successivo. Il sabato e il giorno antecedente una festività nazionale o locale di interesse generale (es.: 24 agosto/ vigilia festività patronale) e nel giorno della festività, l’orario di chiusura può essere protratto fino alle ore 03:00. Inoltre, dalle ore 19:00 alle ore 06:00 è fatto divieto di somministrare e vendere per asporto bevande contenute in bottiglie di vetro.

Sono sospese, altresì, tutte le manifestazioni pubbliche e/o private di interesse pubblico, fatta eccezione per gli eventi per i quali, previo esame progetto degli uffici competenti, vi sia garanzia assoluta del rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento della diffusione epidemiologica da Sars Covid-19.

Oggi anche il sindaco di Pollica,Stefano Pisani, ha disposto la chiusura delle attività dalle 2 alle 5.