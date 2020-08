Agropoli, infarto mentre è sui sentieri di Tresino: soccorso in eliambulanza

Gli uomini della Guardia Costiera di Agropoli, i sanitari del 118 presenti anche con una eliambulanza e il personale del soccorso marittimo in acquascooter, stanno intervenendo in questi minuti per le operazioni di salvataggio di un escursionista. L’uomo si trovava con un gruppo di altre persone lungo i sentieri di Trentova – Tresino. Improvvisamente ha avvertito un malore ed è scattato l’allarme.

Il malcapitato, però, si trova in una zona impervia, impossibile da raggiungere via terra. Così è stato localizzato nei pressi del Vallone ed è stato raggiunto via mare dagli uomini della Capitaneria di Porto, guidati dal comandante Giulio Cimmino e dal servizio di salvataggio in acquascooter.

Presenti anche delle ambulanze presso il porto di Agropoli. E’ stato possibile comunque prelevare l’infartuato con un’eliambulanza per trasferirlo all’ospedale “Ruggi” di Salerno.