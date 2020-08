Roccadaspide: Carmen Urti vincitrice del “Reality and Fashion Show for Designers”

Dopo la vittoria del“Reality and fashion show for designers” organizzato dalla Emanuele Sicignano Management, tenutosi a Pozzuoli presso l’Akademia cucina and more sul lago Lucrino lo scorso 15 luglio, che ha consacrato Carmen Urti, giovane stilista di Roccadaspide, come migliore designer tra i partecipanti, arrivano i complimenti del Sindaco Gabriele Iuliano, che ha invitato presso la sede comunale la talentuosa concittadina per un personale saluto e un simbolico riconoscimento, esprimendo stima ed apprezzamento per il prestigioso risultato conseguito.

“Voglio esprimere a nome mio personale, dell’intera Amministrazione comunale e di tutta la Città di Roccadaspide, le più vive congratulazioni alla nostra cara Carmen per il prestigioso risultato conseguito e per le sue eccelse qualità, che stanno emergendo forti e chiare negli ambienti fashion. La passione, unita all’impegno e allo studio, che da sempre anima Carmen sono certo la porteranno a diventare una stilista importante sul piano nazionale, e i risultati che sta conseguendo già in questa fase della sua giovane età lo dimostrano chiaramente. Auguro davvero di tutto cuore a Carmen di continuare con sempre maggiore impegno e dedizione in questo straordinario percorso di crescita e di formazione professionale, ma soprattutto di poter affermare tutta la sua creatività e il suo talento nel mondo della moda e del design”.