Regionali, accordo Italia Viva-Popolari?

La notizia era nell’aria e rumors danno per raggiunto l’accordo tra Ettore Rosato per Italia Viva e Ciriaco De Mita per Prospettiva Popolare, per la presentazione di una lista unica alle Regionali 2020 in Campania.

I nomi dei candidati che saranno ufficializzati la prossima settimana sarebbero quasi tutti definiti. In quota Italia Viva restano i nomi di Tommaso Pellegrino, Nico Mazzeo, Tonino Cuomo ed Elvira Serra. Manca ancora un nome femminile che, con ogni probabilità, arriverà dal Comune di Angri.

In quota Popolari saranno 4 i nomi in corsa: l’uscente Maria Ricchiuti, poi Corrado Matera, Giovanni Baldi ed il sindaco di Contursi Terme Alfonso Forlenza. Dal gruppo di De Mita, però, smentiscono accordi col partito di Renzi.