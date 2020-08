Capaccio Paestum torna Covid free

Send an email

“Anche l’ultimo dei nostri Concittadini risultati positivi al Coronavirus nelle scorse settimane è clinicamente guarito

Ha potuto perciò lasciare l’ospedale nel quale era stato ricoverato”. Lo ha annunciato il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri. La città dei templi torna Covid free.

“Una buona notizia che non deve farci però abbassare la guardia. Anche se al momento a Città di Capaccio Paestum non si registrano contagi, è più che mai necessario seguire scrupolosamente le disposizioni anti-Covid”, ha detto Alfieri.

“Facciamo, perciò, che sia un Ferragosto in “sicurezza, per noi stessi e per gli altri”, l’invito del primo cittadino.