Nuovo Ambone per la cattedrale di Teggiano

Un nuovo Ambone per la cattedrale di Teggiano. La presentazione ai fedeli è prevista per domani 14 agosto 2020, alle 19.30, nella chiesa di Santa Maria Maggiore.​​ Il progetto dell’Ambone in pietra di Teggiano conforme all’altare centrale, a cura​ del professore Antonio Tortorella di Sala Consilina con il supporto dall’Ufficio Tecnico diocesano, è stato approvato e sotto l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza ABAP​ di Salerno e Avellino diretta da Francesca Casule, reso esecutivo. I lavori sono stati seguiti dalla dott.ssa Rosa Carafa, funzionario storico dell’arte, con la collaborazione dell’assistente Raffaele Cantiello della Soprintendenza.