Lite tra vicini ad Ascea, esplosi colpi di fucile

Lite tra vicini,anziano esplode colpi di fucile. È accaduto questa sera ad Ascea al culmine di un litigio tra due persone per motivi, probabiemte, di vicinato. La discussione è degenerata arrivando a coinvolgere anche altre persone. Uno dei contendenti avrebbe esploso colpi di fucile in un appartamento. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118.

Questi ultimi hanno trasportato un uomo in ospedale rimasto ferito. Per fortuna non è in gravi condizioni.

Ai carabinieri della stazione di Ascea Marina il compito di ricostruire l’episodio.