Casal Velino, prosegue il Velia Festival

È partita sul porto di Casal Velino, il 7 agosto scorso, la ventesima edizione del “Velia festival” Kermesse di musica che ha il contributo della Regione Campania e del comune di Casal Velino. Il festival in edizione ridotta con solo con 4 appuntamenti, ha visto impegnati con “Divertimenti a 4 mani” Marco Schiavo al pianoforte e Sergio Marchegiani al pianoforte, con le musiche di Mozart, Brahms, Rossini. I concerti proseguiranno il prossimo 14 agosto alle 22:00 con “La canzone classica napoletana” Tiziana Galdieri soprano, Tommaso Immediata violino e mandolino e Pasquale Curcio con la chitarra chitarra.

Il 19 agosto 2020, ore 22.00, “Ricordando Ennio Morricone” Oscar movie ensemble con Alessandro Marino violino, Eduardo Caiazza viola, Pierluigi Marotta violoncello, Maurizio Mautone chitarra, Mauro Navarra flauto e direzione musicale e Alina Di Polito voce. Concluderà la Kermesse il giorno 26 agosto sempre alle 22:00 “Il bel Canto” Dominika Zamara soprano, Aldo Caputo tenore, Maria Rita Panella pianoforte; le musiche di Rossini, Puccini, Bellini, Chopin, Arditi, Bixio, Donizetti.

Per ragioni di sicurezza questo è il primo anno in cui gli interpreti sono solo Italiani o comunque persone che risiedono in Italia non avendo potuto invitare i tanti artisti stranieri, soprattutto dal Kazakhstan, paese con il quale si è creato, negli ultimi 10 anni un rapporto di collaborazione, il progetto è per portare a Casal Velino una sede distaccata dell’ Università della Musica Kazaca, con la possibilità di rilasciare il massimo titolo accademico,il PhD ovvero il Dottorato.