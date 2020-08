Ancora rifiuti abbandonati lungo la Cilentana. Continuano la segnalazioni dei cittadini per la presenza di spazzatura che abbonda soprattutto nelle piazzole tra Prignano Cilento e Vallo Scalo. Abbandonati a margine della carreggiata rifiuti di plastica e carta gettati via da qualche automobilista.

Purtroppo non è la prima volta che si segnalano rifiuti lungo la Cilentana. Spesso le piazzole di sosta vengono utilizzate da incivili per disfarsi delle buste della spazzatura.

Nonostante qualche intervento di bonifica da parte dei comuni il fenomeno persiste. L’ultimo ad intervenire fu Castelnuovo Cilento, ma in molti chiedono un controllo più capillare, magari con fototrappole, considerato che il problema si ripete sovente.

Non sempre, però, gli incivili restano impuniti. Lo scorso anno una persona è stata segnalata da un automobilista perché scoperta ad abbandonare sacchi di spazzatura. Si tratta purtroppo di fenomeni isolati e la Cilenana, così come altre strade del comprensorio, continua a trasformarsi in discarica.