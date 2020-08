A Santa Maria un corso di scrittura creativa

Send an email

Lunedì 17 agosto e fino al 21 agosto 2020, nella splendida location dei giardini di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate si rinnova, con il patrocinio dell’ente Parco Nazionale del Cilento, degli Alburni e Vallo del Diano, l’appuntamento con il Laboratorio estivo di Scrittura de Il Club dei Grafomani.



Saranno cinque incontri, dalle 17.00 alle 20.00, in cui si approfondiranno “tutti i componenti del racconto”, e si parlerà dell’incipit, la scelta del punto di vista, i nomi, la lettura, la rilettura, il dialogo, la descrizione, il monologo, i tempi verbali, il finale, e tanto altro ancora, tra esercizi e teoria e confronto, per affinare la tecnica e lo stile di scrittura.



A fine percorso si riceverà un attestato valido come esperienza curricolare.

Per partecipare e richiedere ulteriori info scrivere a ilclubdeigrafomani@libero.it oppure chiamare o inviare un messaggio whatsapp alla infoline 3384384678.

È una bellissima esperienza in un posto incantevole, vale la pena viverla.