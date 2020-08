Send an email

San Marco di Castellabate, malore in spiaggia: muore turista

Un turista francese è morto questo pomeriggio a San Marco di Castellabate in seguito ad un malore. La vittima si trovava su una spiaggia a ridosso di una struttura ricettiva dove alloggiava con la compagna. Improvvisamente ha avvertito un malore, forse un infarto. Alcuni presenti hanno fatto scattare i soccorsi vedendo il corpo galleggiare privo di vita. Allertati gli uomini della Guardia Costiera e i sanitari del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata intorno alle 18. La vittima aveva 45 anni.

Una domenica tragica per il comprensorio che nel primo pomeriggio aveva fatto registrare anche il decesso di un settantenne napoletano in seguito ad una congestione. L’uomo si trovava a Castelcivita, nei pressi del fiume Calore, quando ha accusato un malore.