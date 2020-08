Rientri dall’estero: obbligo di segnalazione all’Asl Salerno

L’ASL SALERNO rende noto che per effetto dell’Ordinanza del Presidente Giunta Regione Campania n°67

dell’11 agosto 2020, fatte salve tutte le disposizioni nazionali e regionali già vigenti in tema di rientri dai

Paesi extra Schengen e da quelli individuati dai competenti organi statali come a maggior rischio, a tutti i

cittadini residenti in Campania che fino al 31 agosto 2020 facciano rientro da vacanze dall’estero, con tratte

dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, è fatto obbligo di segnalarsi entro 24

ore dal rientro al competente Dipartimento di Prevenzione della ASL al fine della somministrazione di test

sierologici e/o tamponi e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica.



Per quanto concerne il territorio di competenza dell’ASL Salerno la segnalazione va indirizzata alla e-mail:

dp.sep@aslsalerno.it

telefono: 089/693960



Nella e-mail andranno indicati, per ogni cittadino che dovrà essere sottoposto a test sierologici o tamponi i

seguenti dati:

 nome, cognome, data e luogo di nascita,

 codice fiscale,

 indirizzo di residenza,

 cellulare,

 paese di provenienza,

 giorno di arrivo in Italia.