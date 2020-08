Cilento, completati in tempi record i lavori sull’adduttrice del Faraone

Sono terminati, con largo anticipo, i lavori di manutenzione straordinaria programmati sull’adduttrice Faraone. Consac ha messo in campo due squadre di operai coadiuvate dai tecnici, concentrando le forze per ridurre al minimo i tempi di ripresa. Lo sforzo del consorzio ha consentito,rispetto ai disagi previsti per le 35 località interessate, di fornire l’acqua a quasi tutte queste le utenze, salvo per i comuni dislocati nelle aree più alte del Cilento.

L’intervento, fanno sapere da Consac, non era rinviabile, la rottura della condotta era tale che avrebbe potuto causare danni ben più gravi e la siccità improvvisa di tutti i centri abitati che vanno da Centola ad Acciarioli.