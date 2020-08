Autovelox di Agropoli, si accende la polemica contro il sindaco Coppola

Scoppia la bufera per il sindaco di Agropoli Adamo Coppola. Le sue dichiarazioni sulla necessità di attivare l’autovelox dopo l’incidente avvenuto ieri e che ha visto coinvolte due donne sono apparse ai più intempestive e fuori luogo, soprattutto in considerazione del fatto che una delle due persone coinvolte è ricoverata in prognosi riservata in gravi condizioni. Già l’associazione Noi consumatori era intervenuta sul caso, ora altre polemiche piovono sul primo cittadino di Agropoli.



“Tutto mi aspettavo dal Comune di Agropoli, ma addirittura approfittare di un sinistro stradale per giustificare la riapertuta del famigerato autovelox presente sulla statale, appare, anche ad un garantista come lo scrivente, estremamente grave”, dice Ignazio Ardizio, coordinatore di Cambiamo con Toti.

Il sindaco Coppola, attraverso una nota stampa, aveva anche provato ad indicare la causa del sinistro, forse dovuto ad a un’auto privata ma Ardizio sostiene altro: “Ad oggi non ci è dato sapere della eventuale presenza di altra autovettura ma appare importante sottolineare che, contrariamente a quanto affermato dai rappresentanti politici del Comune di Agropoli , l’autovelox, se funzionante non avrebbe potuto consentire la ricostruzione della dinamica del sinistro, a causa del suo intrinseco funzionamento limitato ad un solo scatto fotografico che si verifica solo in caso di rilevamento di una velocità superiore a quella per la quale è stato tarato. In buona sostanza l autovelox non registra un filmato, ma scatta un singolo fotogramma nel momento in cui rileva il passaggio di un autovettura ad una velocità superiore a quella consentita”.



“Non un lampione, non un riposizionamento di barriere a norma, non un sistema di tutor che consentirebbe il controllo delle velocità su tutto il tratto stradale Agropoli Nord, Agropoli Sud.

Nulla, dei milionari introiti (illegali tra altro come si è visto) si è fatto risanamento del bilancio comunale per il 50%, l’altro 50% in incentivi al personale, assunzioni di amici e parenti – dice Consolato Caccamo di Azione Civica – Vergognatevi, almeno potevate risparmiarvi lo sciacallaggio di osannare l’inutile macchinetta delle uova d’oro che l’unica fortuna ha fatto di salvare molti fondoschiena di taluni sedicenti politici locali”. “Tutta la mia vicinanza e l’augurio di una pronta guarigione alle persone coinvolte, vittime e non carnefici di questa babele che governa la nostra città” conclude.

