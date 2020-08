Ascea, cade lungo il sentiero degli innamorati: soccorsi in corso

Soccorso in corso ad Ascea. In località Scogliera, sul sentiero degli Innamorati, è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza per soccorrere un turista in difficoltà dopo una caduta. I sanitari stanno cercando di recuperare il malcapitato per trasferirlo in ospedale.

Alcune persone hanno sentito un urlo e poi un tonfo ma ancora non c’è alcuna traccia del malcapitato. Non si esclude possa essere una bufala. Purtroppo non è la prima volta che si verificano simili episodi.

Il Sentiero degli innamorati attraversa una delle zone più suggestive del territorio di Ascea, a strapiombo sul mare, ma in alcuni punti può risultare pericoloso per degli escursionisti poco esperti.