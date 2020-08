Sold out i biglietti per l’evento a Laurino inDisp.Arte

Sold out i biglietti per l’evento a Laurino inDisp.Arte del 13 Agosto. Le prenotazioni (obbligatorie per le normative vigenti, al fine di evitare la diffusione del virus) sono state esaurite in pochissimi giorni. L’iniziativa è stata promossa dal Forum Giovani del Comune di Laurino, grazie al contributo della ProLoco, il Comune e l’Associazione Liberi Suoni.

Previste live Performance in cui cultura, creatività e storicità si incontrano e si fondono per regalare un’esperienza unica. Testi e racconti storici riguardanti il Sud Italia, verrano interpretati dall’attrice Simona Fredella e accompagnati dalle note di Lucio Miele (percussioni/elettronica), Gabriel Marciano (sax), Gabriele Pagliano (contrabbasso), Michele Vassallo (sax/elettronica) e Antonio Pipolo (live media).

La narrazione è affidata a parole, suoni e immagini con lo scopo di riscoprire le bellezze e le radici del nostro territorio e del Sud Italia. L’evento si svolgerà nella suggestiva location del Palazzo Ducale di Laurino, il 13 Agosto a partire dalle ore 21:30