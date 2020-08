Oroscopo: Cancro, incontri stimolanti in amore

Ariete – Con gli amici avete in comune parecchi interessi e forse farvi dare una mano per il lavoro. In amore non lasciate nulla di intentato.

Toro – In questo periodo siete molto soddisfatti e sicuri di voi stessi: nel lavoro vi conviene mantenere lo stesso spirito. In amore difficile fare scelte sagge.

Gemelli – Con molta disciplina e un pò di elasticità riuscirete ad arrivare dove volete nel lavoro. La fortuna in amore sta per arrivare.

Cancro – È il momento di stare con i piedi per terra e di valutare con freddezza le occasioni di lavoro che si presenteranno. Domani accadranno incontri stimolanti nel campo sentimentale.

Leone – Con il buonsenso e l’esperienza riuscirete ad appianare parecchi problemi di lavoro senza fatica. Avete degli affetti che meritano di essere conservati.

Vergine – Forti ripensamenti nel settore professionale: può essere l’occasione per puntare più in alto. Un amore muove i primi timidi passi.

Bilancia – Vi attendono cambiamenti netti e positivi nella vostra attività: attendete con fiducia e siate cauti. Vita affettiva burrascosa.

Scorpione – È un periodo eccellente soprattutto per chi svolge un’attività indipendente. La vita affettiva va consolidandosi.

Sagittario – La vita sociale diventa sempre più prestigiosa e vi aprirà parecchie porte negli affari. Importante la vita sentimentale.

Capricorno – State sottovalutando l’importanza di un incarico affidatovi: rischiate di fare una pessima figura con i superiori. Vita sentimentale piena di incognite.

Acquario – In questo periodo vi sentite incerti e confusi nel lavoro: colpa della situazione instabile. Piccoli gioie affettive.

Pesci – Con pazienza e fiducia in voi stessi riuscirete a raggiungere un risultato importante nel lavoro. In amore avete una sensazione di vuoto