Montecorice: anche le guardie di Fareambiente a vigilare sul territorio

MONTECORICE. Fino al prossimo settembre le guardie di Fare Ambiente laboratorio Verde di Albanella vigileranno sul territorio comunale. In particolare garantiranno controlli sulla gestione dei rifiuti, attività di educazione ambientale, protezione civile, tutela delle vegetazione e assistenza alla polizia municipale.



L’Associazione Fare Ambiente Laboratorio Verde Albanella garantisce un numero di 6 unità di cui 4 operano con due turni lavorativi giornalieri compresi i festivi per un monte ore pari a 12 al giorno espletate con continuità e con l’ulteriore 2 unità per eventuali sostituzioni per esigenze di servizio e/o malattia.

Tra Comune ed Ente è stato siglato un apposito accordo.