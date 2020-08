Centola Palinuro, prorogato l’obbligo di mascherine all’aperto

Send an email

Con una nuova ordinanza il Sindaco del Comune di Centola, Carmelo Stanziola, proroga la precedente ordinanza alla data 31 agosto, con la quale regolarmenta l’obbligo di utilizzo della mascherina di protezione anche all’perto nelle ore di maggiori assembramenti ossia dalle 20:30 alle 4:00 nei seguenti luoghi: Piazza San Nicola di Mira, Centola Capoluogo. Zona stazione ferroviaria nella frazione di San Severino. Piazza Virgilio, Via Santa Maria, Via Indipendenza, Via Porto e tutte le rispettive diramazioni nella frazione di Palinuro.

Nella ordinanza emessa si prevede, inoltre, l’obbligo di indossare la mascherina di protezione in tutto l’arco della giornata nell’attesa e all’ingresso di esercizi pubblici ed aperti al pubblico.

La mancata ottemperanza sarà punita con sanzioni a partire da 400 e fino a 1000 euro di multa.