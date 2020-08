Agropoli: quattro consiglieri pronti a formare nuovo gruppo politico

Send an email

AGROPOLI. Un nuovo gruppo politico in senso al consiglio comunale. A formarlo potrebbero essere già nei prossimi giorni due consiglieri del PD, uno di Idea Comune e un quarto della Lista Coppola. Stando ai rumors i quattro sono già concordi nel lanciare la loro iniziativa dopo l’approvazione del bilancio che avverrà nella seconda metà di agosto. Il gruppo misto non sarebbe formalmente di opposizione ma valuterebbe di volta in volta la posizione da prendere sulle varie iniziative.

Pur senza un distacco netto dalla maggioranza, la scelta dei quattro consiglieri potrebbe indebolire l’amministrazione Coppola.



L’assise è composta da 16 membri (più il sindaco), tre sono gli esponenti dell’opposizione e se quattro lasciassero definitivamente la maggioranza, quest’ultima reggerebbe su soli due consiglieri comunali e non sarebbe difficile, qualora dovessero presentarsi ulteriori problemi, individuare qualcuno pronto alla spallata definitiva.

Tuttavia c’è anche chi sostiene che questa mossa dei consiglieri potrebbe portare all’ennesima modifica della giunta, con il sindaco che per avere stabilità silurerebbe uno dei membri dell’esecutivo per concedere un assessore al nuovo gruppo. Ipotesi fantascientifiche per ora.

Che vi sia un’instabilità è un dato di fatto: dall’inizio della consiliatura ad oggi si sono già visti tanti movimenti tra consiglio e giunta, come non accadeva da tempo. A lasciare la maggioranza anche dei fedelissimi di Coppola, basti pensare che la lista da lui stesso formata (Lista Coppola) ha perso tre consiglieri: Cianciola e Pizza (dimissionari) e Botticchio passata all’opposizione. Tutto ciò conferma che i malumori verso l’amministrazione Coppola sono anche tra gli stessi componenti della sua squadra.