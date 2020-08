Premio Cilento Poesia a Elio Pecora

Send an email

Sarà conferito al poeta Elio Pecora – nato a Sant’Arsenio nel 1936 – il Premio Nazionale Cilento Poesia, a cura di Menotti Lerro e Giusy Rinaldi, giunto quest’anno alla V edizione e che, come sempre, viene assegnato a uno dei poeti più rilevanti e storici del panorama nazionale.

La cerimonia – che quest’anno sarà in forma ridotta a causa della pandemia – si terrà, come da tradizione, oggi, 10 agosto, nella mitica Notte di San Lorenzo, alle ore 20:30, nell’Aula Consiliare del Palazzo della Cultura di Vallo della Lucania.

Nutriti anche i premi per la “Sezione Territoriale” che saranno assegnati a Luigi Feo, Domenico Ienna, Gennario Malzone, Francesco Massanova, Rossana Rinaldi, Daniele Schiavo, Publimedia Sign e Spera Grafica.

Porteranno i saluti il Sindaco di Vallo della Lucania, dott. Antonio Aloia, e il Sindaco di Salento, avv. Gabriele De Marco.

Il Premio Cilento Poesia, si è distinto fin dalla prima edizione – tenutasi proprio a Salento, “Paese della Poesia” – per l’altissima qualità dei contenuti e il magnificente spettacolo proposto. È infine sempre un doveroso piacere ricordare che il riconoscimento è stato già in passato conferito a poeti e critici del calibro di Milo De Angelis, Franco Loi, Roberto Carifi, Giampieri Neri, Davide Rondoni, Vivian Lamarque, Francesco D’Episcopo, Remo Bodei (il cui premio che avrebbe dovuto ricevere sarà assegnato quest’anno alla memoria) e Umberto Curi, le cui poesie e frammenti critici inediti, donati al territorio cilentano, risplendono, su mattonelle di fine ceramica vietrese, proprio sulle mura, sempre più affascinanti, del “Paese della Poesia”.

Una nuova pagina, dunque, di storia nazionale scritta nel Cilento, che proprio grazie ad azioni culturali come questa e le innumerevoli proposte dal Centro Contemporaneo delle Arti – CecArt, sta vivendo una grande stagione di altissimo livello, di certo come mai in passato.