Casal Velino: arrivano nuovi agenti di polizia municipale

CASAL VELINO. Più sicurezza nel Comune di Casal Velino. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Silvia Pisapia, ha infatti deciso di implementare ulteriormente l’organico di Polizia Municipale. Così da sabato scorso e per i prossimi due mesi opereranno sul territorio tre unità in più a tempo determinato che si aggiungeranno alle 17 già in servizio.

I nuovi agenti avranno un contratto di 15 ore settimanale per un massimo di 62 giorni (fino al 7 ottobre).

Già all’inizio della stagione estiva il Comune aveva incrementato il personale con nuove unità per garantire più sicurezza nel corso della stagione estiva anche in virtù dell’emergenza covid in atto.