Ancora incendi nell’area del Monte Stella

Continua a bruciare il Cilento. Un canadair è in azione per prelevare l’acqua in località Casa del Conte, nel comune di Montecorice, e riversarla sul rogo che si è diffuso nei pressi di San Mauro Cilento. Le fiamme in un’area vicina erano già divampate nella serata di ieri, proprio a ridosso del comune cilentano e a pochi passi dal territorio di Serramezzana e Perdifumo.

Impegnate le squadre antincendio e i vigili del fuoco che per ore hanno cercato di avere la meglio sull’incendio che purtroppo per diverse ore ha mandato in fumo ettari di macchia.

Ora un nuovo focolaio a poca distanza, sempre sul versante Ovest del Monte Stella che ha richiesto anche l’intervento di un mezzo aereo.