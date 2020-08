A Moio tributo a Ennio Morricone: Nello Salza in concerto

Sarà un evento spettacolare da non perdere il concerto “Melodie con le Stelle” tributo a Ennio Morricone, in programma giovedì 13 agosto alle ore 21,30 in Piazza Alario a Moio della Civitella. L’ingresso sarà libero per consentire la più ampia fruizione ad un momento di grande musica pur nel rispetto del distanziamento sociale previsto per il covid 19.

Organizzato dal Cral della ex ASL SA/3, Rareca Village e la BCC Buccino Comuni Cilentani con il patrocinio del Comune di Moio della Civitella, l’appuntamento vedrà la partecipazione del musicista Nello Salza, definito “la tromba del cinema italiano” con un curriculum fatto di collaborazioni con orchestre internazionali e Direttori d’Orchestra del calibro di L. Bernstein, L. Maazel, W. Sawallisch solo per citarne alcuni, vanta una trentennale attività come prima tromba solista oltre che con Morricone, con Piovani, Trovajoli, Ortolani, Piccioni, Bacalov. Dal 1984 ad oggi Nello Salza ha inciso oltre trecento colonne sonore come prima tromba solista. Sua è per esempio la parte solista di tromba nella colonna sonora del film “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino con cui Ennio Morricone ha vinto l’Oscar.

Con il M° Nello Salza si esibiranno Vincenzo Romano pianista compositore e arrangiatore, Gianfranco Romano alla batteria, David Medina al basso e Salvatore Casaluce alle chitarre.

