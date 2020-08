Spaccio di droga nei comuni del Cilento: due arresti

I carabinieri della compagnia di Agropoli, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del tribunale di Vallo della Lucania, hanno tratto in arresto due indagati, pregiudicati, residenti in Torchiara e Agropoli. Gli stessi, in concorso fra loro, detenevano, vendevano, cedevano, trasportavano, quantità di sostanze stupefacenti tipo cocaina, hashish, marijuana nella zona di Torchiara e dei comuni limitrofi.

L’articolata attività di indagine, svolta dal nucleo operativo radiomobile della compagnia carabinieri di Agropoli, ha consentito, nell’ambito della perquisizione domiciliare, il rinvenimento e sequestro di ulteriori 1,80 gr. di sostanza stupefacente tipo marijuana.

I destinatari della misura sono stati ristretti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.