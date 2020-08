Roccadaspide: sì al potenziamento della videosorveglianza

ROCCADASPIDE. Pugno duro contro gli incivili. Il Comune di Roccadaspide è pronto ad implementare la videosorveglianza già esistente sul territorio comunale. Lo farà con 29 nuove telecamere e 3 fototrappole. Un modo per potenziare i controlli, rivelare i veicoli in transito e stanare gli incivili che abbandonano i rifiuti. Contrasto alla criminalità, insomma, ma anche un sistema di controllo per il rispetto dell’ambiente.

In questo modo verrà dato anche ai cittadini un maggior senso di sicurezza. Roccadaspide non è l’unico comune ad aver avviato tali iniziative. Nei mesi scorsi anche Centola annunciò la volontà di acquistare delle fototrappole. Che il sistema funzioni è comprovato da diversi esempi: a Camerota, nei giorni scorsi, decine di persone sono state sanzionate per aver gettato via rifiuti senza rispettare l’orario e il calendario del conferimento.

Gli usi della videosorveglianza, poi, sono notevoli e rappresentano un supporto importante anche per le forze dell’ordine che operano sul territorio.