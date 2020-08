La ricetta: Friarielli cilentani

Cosa c’è di più buono da mettere nel “cuzzitiello” di pane per una “merenda” sana e gustosa? I friarielli ovviamente!

Ve li proponiamo per Ferragosto da portare anche in spiaggia.

Vediamo come prepararli.

Per 4 persone: tagliare a tocchetti 250 gr di pomodori maturi e farli soffriggere in un fondo di olio di oliva con uno spicchio di aglio intero, laciar andare a fuoco vivace per circa 5 minuti. Aggiungere i friarielli precedentemente lavati e ripuliti dai semi. Abbassare un po’ la fiamma e aggiungere delle foglie di basilico. Aggiustare di sale e continuare la cottura che può variare di tempo a seconda della grandezza dei friarielli. Servire a temperatura ambiente come contorno ad un piatto a base di carne o pesce o semplicemente accompagnarli a dei buoni formaggi locali.