Tutto pronto per l’ottava edizione del Camerota Festival

L’associazione Culturale Musicale Zefiro di Camerota, presieduta dal Maestro GiuseppeMarotta con la direzione artistica affidata al Maestro PantaleoCammarano, presenta l’ottava edizione della rassegna musicale ‘CamerotaFestival’. Nonostante la situazione emergenziale ancora in atto, l’associazione ha voluto fortemente questa edizione soprattutto per trasmettere un messaggio di continuità. Saranno due gli appuntamenti nello splendido scenario del borgo antico di Camerota capoluogo.

Il primo è in programma per giovedì 13 agosto alle ore 19.00. Un concerto al tramonto dal suggestivo piazzale panoramico della cappella di Sant’Antonio ubicata sul monte omonimo. L’ingresso è gratuito. Protagonisti della serata, con l’esibizione musicale, saranno i ‘SolistiBrass’.

Venerdì 21 Agosto, invece, alle ore 21:30, il ‘Camerota Festival si sposta all’interno del teatro Kamaraton. In concerto ci saranno le ‘Ebbanesis – Viviana & Serena’. Per l’acquisto dei biglietti in prevendita, tutti gli interessati possono rivolgersi direttamente al Tabacchi Grimaldi di Camerota capoluogo, telefono 0974.920018 oppure all’Agenzia Infante Viaggi di Marina di Camerota, telefono 0974.1984230. I biglietti online, invece, li trovate sul sito www.etis.it, info 081.5448891.

«Lo scopo dell’associazione è quello di promuovere e divulgare la cultura musicale fortemente radicata nel nostro territorio. Altro obiettivo di questa manifestazione è la promozione del territorio attraverso la valorizzazione di alcuni luoghi storici e culturalmente rilevanti del territorio. Per questa ottava edizione sono stati scelti, il teatro kamaraton teatro naturale all’aperto e il piazzale della Capella di Sant’Antonio (monte Sant’Antonio) uno dei luoghi più panoramici del nostro Comune. Entrambi gli eventi rispetteranno in modo rigoroso i protocolli anti-covid» ci tengono a far sapere i membri dell’associazione Zefiro.

L’evento è patrocinato dal Comune di Camerota. Con il Partenariato della Fondazione Meeting del Mare CREA e la collaborazione dell’associazione ProCulTUr.

