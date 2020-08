Polisportiva Santa Maria: linea verde in ingresso per il tecnico Esposito

Send an email

La Polisportiva Santa Maria ha ripreso a lavorare in vista della prossima stagione sportiva che prenderà il via il 20 settembre con la Coppa Italia. I giallorossi si sono ritrovati mercoledì 5 agosto, presso l’impianto “Antonio Carrano” di Santa Maria di Castellabate. I cilentani, diretti dal nuovo tecnico Gianluca Esposito, lavoreranno sino al 13 agosto, a giorni alterni. Poi partirà il ritiro vero e proprio che si svolgerà a San Gregorio Magno. I cilentani, infatti, si trasferiranno presso il Centro Sportivo Polifunzionale di San Gregorio Magno il 17 agosto dove resteranno fino al 30 agosto. In chiave mercato sono quattro i giovani che entrano ufficialmente nella rosa giallorossa. Questo l’annuncio del sodalizio caro alle famiglie Tavassi e Carrano, che rende noti i nomi dei nuovi acquisti.

Polisportiva Santa Maria, quattro under in ingresso per il club giallorosso

Altri quattro innesti Under a disposizione di mister Gianluca Esposito. La Polisportiva Santa Maria comunica, infatti, di aver ufficializzato gli ingaggi di Mario Migliarotti, Alessandro Lambiase, Pietro Citro e Matteo Napolitano.

I nuovi calciatori

Migliarotti, classe 2001, difensore, ha giocato nell’ultima stagione con la maglia dell’Albanova, nel girone A di Eccellenza campana. Per lui, prima ancora, esperienze con Castrovillari, Afro Napoli United e nei settori giovanili di Salernitana e Benevento.

Lambiase, classe 2001, difensore, ha vestito durante l’ultima stagione la maglia del San Tommaso Calcio, formazione irpina impegnata nel campionato di serie D. Prima ancora, invece, ha indossato la maglia del Salernum Baronissi.

Citro, classe 2003, centrocampista, è stato il “baby” rivelazione del Castel San Giorgio, nel corso dell’ultima stagione disputata nel campionato di Eccellenza. Per lui diverse “chiamate” in prima squadra con mister De Cesare e convocazioni nelle Rappresentative Regionali di categoria.

Napolitano, classe 2001, esterno d’attacco, è cresciuto nelle giovanili della Lazio ed ha avuto esperienze in D con il Monterosi.