Roccadaspide: si punta all’efficientamento energetico di edifici pubblici

Send an email

ROCCADASPIDE. Il Comune della Valle del Calore punta sulla sostenibilità e sulle nuove fonti energetiche. In tal senso l’amministrazione comunale ha approvato un progetto per l’efficientamento energetico degli edifici comunali, garantendo la messa in sicurezza dal punto di vista impiantistico, igienico-sanitario e di efficientamento dei consumi.

Nello specifico l’intervento riguarderà gli spogliatoi di campo sportivo, parco giochi e piazza De Marco.

Il progetto, redatto secondo le indicazioni dell’amministrazione comunale, prevede i seguenti lavori: sostituzione degli infissi (porte e finestre); ammodernamento di due bagni disabili; efficientamento dei supporti verticali opachi ed orizzontali; controparete areata in cartongesso per risanamento umidità; adeguamento di impianto elettrico; adeguamento impianto di produzione ACS alla tipologia classe A+; sistemazione marciapiede perimetrale; adeguamento rubinetteria e soffioni doccia;

tinteggiatura torre faro.

Lo studio di fattibilità prevede una spesa di 70mila euro.