Piccola Industria di Confindustria: il sassanese Ferro nel direttivo

Nuovo Consiglio Direttivo per il Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno. Entra a far parte del Direttivo, presieduto da Lina Piccolo, l’ imprenditore di Sassano, Michelangelo Ferro, titolare della Miltech Srl.

“Sono molto soddisfatto – dichiara Ferro – per la mia elezione all’interno del Direttivo, frutto di una scelta condivisa da parte di titolari di aziende del nostro comprensorio, che hanno sostenuto un progetto di territorialità. Oggi, più che mai, l’area a Sud di Salerno necessita di iniziative strategiche ed univoche in tutti i settori di investimento, utili al rilancio socioeconomico delle PMI. In questo delicato momento di emergenza sanitaria legato al Covid-19 le aziende sono messe a dura prova con fatturati in perdita rispetto all’anno precedente e gli imprenditori stanno facendo di tutto per mantenere stabile il numero dei dipendenti e non dover necessariamente ricorrere ad ammortizzatori sociali”.

“Quello che urge è un ulteriore sostegno da parte delle Istituzioni e, soprattutto, una sinergia di intenti tra Enti ed Imprese, al fine di risollevare l’economia di territori periferici ricchi di eccellenze nei vari settori economico, sociale e culturale – conclude – Lavorerò in questa direzione ascoltando i titolari delle aziende, che potranno suggerire iniziative utili a migliorare il panorama delle tante piccole realtà produttive locali”.